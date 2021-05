Ciclismo

Tro-Bro Léon - Conor Swift come Alaphilippe: alza le braccia, ma per sua fortuna ha vinto

TRO-BRO LEON - Se l'era vista davvero brutta Conor Swift appena tagliato il traguardo finale. Lui aveva alzato le braccia al cielo, ma si è ritrovato ai fianchi Allegaert e Planckaert. Ho vinto o non ho vinto? A decidere è il fotofinish e per sua fortuna non fa la fine di Alaphilippe alla Liegi del 2020. Per Swift è la seconda vittoria in carriera.

00:03:38, 27 minuti fa