Ciclismo

Tro-Bro Léon - Ma cosa succede? Cade la moto: i corridori devono dribblarla. Niente cadute

TRO-BRO LEON - Intanto in Francia si corre Tro-Bro Léon con arrivo a Lannilis. I corridori sono impegnati nel sentiero, ma ad un tratto si ritrovano un ostacolo non da poco. Una moto cade proprio in mezzo alla carreggiata, constrigendo i corridori a fare zig zag per evitare il motociclista e il suo mezzo. Pazzesco.

00:00:51, 28 minuti fa