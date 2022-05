Ciclismo

Tro-Bro Léon - Mozzato da solo contro tutti: si gioca la vittoria con i tre dell'Arkéa

TRO-BRO LEON - Dopo l'ultimo tratto di pavé restano in 5 là davanti, ma Florian Vermeersch si deve fermare a causa di una foratura. A questo punto è Luca Mozzato contro i tre dell'Arkéa Samsic che lavorano per non far rientrare De Lie. Mozzato se la dovrà vedere contro Pichon. Swift e Hugo Hofstetter.

00:00:38, un' ora fa