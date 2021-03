In una classica italiana ancor più importante, come il Giro di Lombardia 2019, era già riuscito a trionfare. Fa ancora una volta la differenza in solitaria sulle strade del Bel Paese l’olandese Bauke Mollema: spettacolare successo per l’uomo della Trek-Segafredo nel Trofeo Laigueglia 2021. Seconda vittoria stagionale e stato di forma già eccellente verso le Classiche delle Ardenne dove potrà assolutamente dire la sua.