Ciclismo

Trofeo Pollença: la zampata di Valverde, tappa e gara

Maiorca - Bellissima ultima tappa di Alejandro Valverde, che dopo aver incassato il secondo posto della terza non ci sta e stavolta va via da solo, lasciando lì McNulty. Per lo spagnolo arriva il successo anche nella classifica generale della corsa.

00:02:39, un' ora fa