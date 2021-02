La sua caduta sulla linea del traguardo aveva fatto paura e lasciato tutti a bocca aperta. Antonio Tiberi era stato tradito dalla sabbia e dal vento, finendo a terra al termine della cronometro di Al Hudayriat Island dove peraltro non era andato male: chiudendo al 19° posto a 49'' dal vincitore Ganna. Si temeva un infortunio per lui, ma durante gli accertamenti in ospedale non sono state riscontrate - per fortuna - lesioni.