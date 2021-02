Ciclismo

Ciclismo, Filippo Ganna domina la crono: gli highlights della 2a tappa dell'UAE Tour

CICLISMO - Non si ferma Filippo Ganna che in occasione della seconda tappa dell’Uae Tour si impone nella prova contro il tempo di 13 km sull’isola di Al Hudayriat in 13’56”, a quasi 56 all’ora di media. Il campione del mondo (Ineos Grenadiers) ha battuto Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) e Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) cogliendo l'ottavo successo consecutivo in una gara a cronometro.

00:05:42, 110 Visualizzazioni, un' ora fa