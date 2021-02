Aveva subito dimostrato di essere pimpante e con la volontà di portare a casa questa classifica generale, ovviamente tanto cara all'UAE Emirates. Pogacar non si è fatto pregare e alla prima salita dell'anno (nel circuito World Tour) batte un colpo e trova la vittoria nel duello con un Adam Yates altrettanto scatenato, che aveva provato in ogni modo di batterlo. Insomma, Pogacar dà già il segnale di cosa vuole e può fare nel 2021 (con Tour e Vuelta nel mirino). Si piazzano Higuita e João Almeida, Kuss resta a fare il gregario per Harper. Nibali resta in gruppo fino a metà salita, poi si stacca a causa del cambio di passo, malino invece Froome che aveva perso le ruote del gruppo già a 6,6 km dal traguardo.