Ciclismo

UAE Tour, Caleb Ewan: "Sentivamo un po' la pressione, ma alla fine abbiamo vinto"

UAE TOUR - Il velocista della Lotto Soudal ammette che c'era un po' di pressione in squadra per non aver vinto ancora una volata, soprattutto in una corsa a tappe che presentava 4 frazioni per ruote veloci. All'ultima occasione l'australiano ce l'ha fatta, trovando il suo primo successo stagione, il terzo per la Lotto Soudal in questo 2021.

