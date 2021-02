Ciclismo

UAE Tour - Che botta! Adam Yates finisce a terra, faccia contro l'asfalto

UAE TOUR - Per fortuna non ci sono state grosse conseguenze, con Adam Yates che è riuscito a terminare la sua corsa e a conservare la 2a posizione in classifica generale. Ma che botta per il capitano della Ineos Grenadiers che quando mancavano 40 km dal traguardo è finito a terra insieme ad altri componenti della sua squadra.

