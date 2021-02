Brutta notizia per Mathieu van der Poel e tutta la Alpecin Fenix. Dopo l'arrivo in volata di ieri, dominato dal fenomeno olandese , la squadra è stata costretta ad abbandonare la corsa a causa di una positività nello staff tecnico. La notizia, riportata dal sito olandese WielerFlits , è stata confermata dal Team. "Possiamo confermare che ci siamo ritirati dalla gara. Maggiori informazioni verranno fornite presto. Il benessere di tutte le persone coinvolte è la nostra principale preoccupazione" , si legge nel comunicato ​​su Twitter. Mathieu van der Poel, padrone della corsa, cederà la maglia di leader a David Dekker. Il ciclista della Jumbo-Visma si difenderà nella cronometro di 13 km in programma lunedì 22 febbraio.

Dopo questa pausa forzata, l'obiettivo di MvdP potrebbe essere quello di presentarsi alla Omloop Het Nieuwsblad e alla Kuurne - Bruxelles - Kuurne. Se il Team Alpecin non verrà messo in isolamento, e i due tamponi (lunedì e giovedì) dovessero risultati negativi, la squadra dell'olandese potrebbe presentarsi al via in Belgio (27 e 28 febbraio).