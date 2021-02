Ciclismo

UAE Tour - Tadej Pogacar: "Felice per aver battuto Yates, ma non ho ancora vinto niente"

UAE TOUR - C'è sicuramente contentezza per aver battuto Adam Yates nel duello per la terza tappa dell'UAE Tour, terza tappa della prima corsa World Tour dell'anno, ma lo sloveno resta concentrato. Questa è "solo" una tappa: l'obiettivo per Pogacar è di vincere la classifica generale.

