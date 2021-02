Tornano le ruote veloci e tornano le speranze per Viviani, Nizzolo e Moschetti. Moschetti è costretto al ritiro a causa di una caduta, per tutti gli altri - invece - c'è la dura legge di Sam Bennett che coglie il secondo successo personale in questo UAE Tour, dopo la vittoria di Al Marjan Island. La Deceuninck Quick Step si dimostra una volta di più la squadra migliore per lanciare una volata, con il prezioso lavoro di Morkov proprio davanti a Bennett. C'è da essere contenti, però, per la crescita di Elia Viviani che oggi è riuscito a risalire al 2° posto (e dire che era stato operato al cuore a fine gennaio), pur senza il suo ultimo uomo Fabio Sabatini che era caduto nel finale. Non cambia nulla in classifica generale, con la salita del Jebel Jais che ha praticamente ufficializzato la maglia rossa per Tadej Pogacar.