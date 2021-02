Ciclismo

UAE Tour - Vingegaard: "È la prima vittoria per me e il team. Roglic? Lo aiuterò, è il capitano"

UAE TOUR - Il corridore danese è felice per aver sbloccato il suo contatore in stagione, consegnando alla Jumbo Visma il primo sigillo della stagione 2021. Vingegaard è pronto anche a dare manforte a Roglic per i Grandi Giri.

