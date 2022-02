Ciclismo

Ciclismo, UAE Tour - Prima vittoria per Pogacar ma che spettacolo Ganna in salita. A terra Cavnedish: gli highlights

UAE TOUR - Giornata che inizia male per Mark Cavendish che finisce a terra e rischia parecchio, col britannico che deve cambiare il casco di protezione. Si chiude in salita, anche se non si fanno grosse differenze. C'è anche Filippo Ganna che resta con i migliori e per poco non si prende la maglia di leader. Deve arrendersi però a Pogacar che conquista la prima vittoria del suo 2022.

00:06:13, 2 ore fa