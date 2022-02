Ciclismo

Mark Cavendish batte Philipsen in volata: sua la 2a tappa!

CICLISMO - Vittoria numero 158 per Cannonball, Mark Cavendish, alla seconda tappa dello UAE Tour: niente doppietta per Jasper Philipsen che viene bruciato in volata proprio dal britannico. Terzo il tedesco Ackermann, sesto posto per Matteo Malucelli.

00:01:10, un' ora fa