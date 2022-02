Ciclismo

UAE Tour 2022 - Pogacar si prende tappa e maglia, Ganna tiene in salita ma non basta

UAE TOUR - Primo arrivo in salita nella corsa emiratina e primo guizzo stagionale di Tadej Pogacar. Lo sloveno fa sua la tappa con arrivo a Jebel Jais, bruciando allo sprint gli avversari. Ottima prestazione di Filippo Ganna che per appena 2 secondi non diventa il nuovo leader della generale.

00:01:03, 16 minuti fa