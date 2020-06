UCI, scelta che fa discutere: assegnata la massima onorificenza al dittatore turkmeno Berdimuhamedov

L'Ordine al Merito del Ciclismo Mondiale è stato istituito nel 2004 e non era mai stato assegnato prima d'ora. Il primo a fregiarsi di tale riconoscimento non è stato un ex ciclista o un dirigente sportivo, ma il leader del Paese asiatico, considerato uno dei meno democratici del mondo.

L’Ordine al Merito del Ciclismo Mondiale è la massima onorificenza che l'UCI (l'Unione ciclistica internazionale) possa rilasciare. Un riconoscimento per chi si distingue nella promozione di questo sport, istituito nel 2004 e talmente prestigioso che - per quanto noto - per sedici anni non è mai stato concesso a nessuno. Fino allo scorso maggio, quando il presidente David Lappartient ha scelto il primo individuo ritenuto meritevole di tale premio. Un ciclista che ha fatto la storia? Un dirigente illuminato? Niente di tutto ciò. Il "fortunato" è Gurbanguly Berdimuhamedov, dittatore del Turkmenistan e considerato uno dei leader meno democratici del pianeta.

La cerimonia di consegna, svoltasi tramite videoconferenza, doveva rimanere segreta, ma è stato lo stesso presidente turkmeno a diffonderla in televisione e su Youtube. Scatenando subito polemiche nel mondo del pedale, imbarazzando l'UCI e sollevando innumerevoli perplessità per la natura di questa scelta. Il 62enne Berdimuhamedov, detto anche "Il Protettore", è alla guida del Paese dal 2007 e alle ultime elezioni ha trionfato con il 97% dei voti. Da quelle parti la libertà di stampa non esiste e il suo governo viene considerato a livello internazionale una dittatura totalitaria monopartitica.

Ricevuto il riconoscimento, Berdimuhamedov ha festeggiato con una parata ciclistica formata da oltre 7000 persone, per celebrare quella che insieme ai cavalli è la sua grande passione. Il Paese non ha nessuna tradizione in questo sport, ma organizzerà i Mondiali su pista del 2021 (al velodromo di Ashgabat, la capitale) e la sua intenzione è ospitare anche la rassegna iridata su strada entro il 2026. E c'è chi parla del cosiddetto sportwashing, la pratica di organizzare eventi sportivi da parte di Paesi di scarsa indole democratica per ripulire la propria immagine al giudizio del mondo. Come andrà a finire?

