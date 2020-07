Ufficiale: Chris Froome lascia la Ineos, dalla prossima stagione correrà per la Israel

Il team Ineos ha confermato che non ci sarà alcun prolungamento di contratto per il ciclista britannico che si unirà al team Israel Start-Up Nation dalla prossima stagione: "Sono stati dieci anni fenomenali assieme a questo team, abbiamo vinto tanto insieme e conserverò questi ricordi per sempre. Adesso guardo avanti, verso nuove sfide", le parole di Froome.

Questa notizia sancisce la fine di una collaborazione vincente durata 10 anni, durante i quali Froome si è aggiudicato sette grandi Giri.

Il contratto di Chris scadrà a dicembre e abbiamo preso la decisione di non rinnovarlo”, dichiara Sir Dave Brailsford in un comunicato diramato dal team. “Abbiamo diffuso questo annuncio prima rispetto a quello che normalmente faremmo al fine di dare un taglio alle recenti speculazioni e per mettere la squadra nella posizione ideale per concentrarsi sulla prossima stagione”.

Ciclismo Europei 2020 a Plouay a fine agosto: ufficiali date e località, si corre prima del Tour 06/07/2020 A 13:54

Chris c’è stato fin dall’inizio. È un grande campione e abbiamo creato tantissimi bei ricordi nel corso degli anni, ma credo che questa sia la giusta decisione per la squadra e per Chris.

Chris andrà alla caccia del quinto Tour de France assieme a Ineos, e potrebbe competere anche per la Vuelta a fine autunno.

Froome ha aggiunto: “Sono stati dieci anni fenomenali assieme a questo team, abbiamo vinto tanto insieme e conserverò questi ricordi per sempre. Adesso guardo avanti, verso nuove sfide e verso una nuova fase della mia carriera. Ma nel frattempo sono concentrato sul Tour de France 2020 che affronterò assieme a Ineos”.

Il motivo chiave per comprendere questa decisione sembra essere l'insofferenza di Chris alla concorrenza interna al team. Il team di Israel Start-Up Nation gli offrirà un posto da leader, mentre in Ineos avrebbe dovuto competere con altri due ciclisti.

Play Icon WATCH "Ma dove sono andati a finire?", Tour 2018: Froome cade e perde 51'' da Nibali 00:02:19

Ciclismo Geraint Thomas: "Ognuno avrà la sua opportunità al Tour. Dispiacerebbe la partenza di Froome" 24/06/2020 A 17:45