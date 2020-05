Van der Poel ancora battuto: è Gogl a vincere la seconda tappa dello Zwift Tour a Richmond

Dopo Innsbruck si è corso, attraverso la piattaforma Zwift, questa volta sul pavé di Richmond, teatro dei Mondiali 2015 dove si laureò Campione del mondo Sagan. Van der Poel ci prova ancora, tallonato questa volta da Van Avermaet, ma questa volta è Michael Gogl ad antcipare tutti in volata.

Resta ancora a secco Mathieu van der Poel che manca l'appuntamento con il successo di tappa allo Zwift Tour for All che quest'oggi faceva tappa a Richmond, in Virginia, su quel pavé che regalò la maglia iridata a Peter Sagan nel 2015. Questa volta l'olandese aveva un avversario in più: Greg Van Avermaet, ma come nella prima giornata, è stato un outstider ad imporsi con la volata a sorpresa di Michael Gogl. Il corridore della NTT fa balzare, inoltre, la sua squadra in testa alla classifica.

Van der Poel ci prova, Valgren fa la lepre

Rispetto alla prima gara attraverso il percorso di Innsbruck, sul pavé di Richmond sono in tanti 'a perdersi per strada' sin dai primi km. Molto attivo Kristian Sbaragli, compagno di squadra di van der Poel, sempre in top 10 per tutta la gara. Per il discorso vincitore di tappa, a darsi battaglia sono sostanzialmente tre corridori: Van Avermaet, van der Poel e l'australiano Nick Schultz della Mitchelton Scott. A 6 km dal termine, però, ecco la stoccata di Michael Valgren che prova ad andarsene da solo: mossa che il danese esegue spesso anche nelle gare reali. Il corridore della NTT Pro Cycling viene però ripreso e scavalcato ai 200 metri dal traguardo.

Mathieu van der Poel e Greg Van Avermaet Credit Foto Eurosport

Parte dunque la volata, ma Van Avermaet e van der Poel vengono beffati dall'altro alfiere della NTT ovvero l'austriaco Michael Gogl che anticipa gli avversari con un gran colpo di reni. Schultz e Valgren completano la top 5, mentre Sbaragli si piazza 8°.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Michael GOGL (NTT) 1h02'39'' 2. Greg VAN AVERMAET (CCC) +1.48 3. Mathieu VAN DER POEL (Alpecin Fenix) +1.59 8. Kristian SBARAGLI (Alpecin Fenix) +58.53

Con questo successo, più i tanti punti conquistati nella prima giornata a suon di traguardi volanti, è proprio la NTT Pro Cycling a balzare in testa alla classifica generale (la classifica a squadre dello Zwift Tour for All) con 74 punti, a +4 dall'Alpecin Fenix di van der Poel e Kristian Sbaragli.

La classifica generale a squadre

Squadra Punteggio 1. NTT Pro Cycling 74 punti 2. Alpecin Fenix 70 punti 3. Mitchelton Scott 69 punti

Lo Zwift Tour for All sarà in diretta su Eurosport 1 e Eurosport Player tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00.

