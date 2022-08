Ciclismo

Marianne Vos squalificata: vince in volata la Vårgårda, ma con posizione TT

Beffa per Marianne Vos: volata strepitosa della supercampionessa olandese, che però poi viene squalificata per un periodo di tempo (impercettibile al nostro occhio, ma non a quello dei giudici) pedalato in posizione da crono, che per le gare in linea è vietata.

00:02:50, 2 ore fa