Ciclismo

Veenendaal-Veenendaal Classic - Groenewegen fa 4 in stagione: De Lie ko, Mareczko 4°. Rivivi la volata

VEENENDAAL-VEENENDAL CLASSIC - Groenewegen sta mettendo fieno in cascina in vista del Tour de France e, dopo aver vinto una tappa al Giro di Ungheria, porta a casa la Classica di Veenendaal battendo in volata Gerben Thijssen e Arnaud De Lie. Al 4° posto il nostro Jakub Mareczko che è tornato in bici dopo essersi ritirato al Giro d'Italia dopo 4 tappe.

00:01:04, 3 minuti fa