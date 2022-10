VincenzoNibali (AlejandroValverde e PhilippeGilbert, ci sarà un altro addio di un grande delle due ruote. Davide Rebellin. Arrivato all'età di 51 anni, professionista dal 1992, il corridore veronese ha deciso di appendere la bici al chiodo definitivamente. Si è spinto oltre, ha vinto tanto e ha cercato di essere punto di riferimento per i giovani nelle ultime squadre in cui ha militato. In sostanza, ha terminato il suo percorso e non c'era modo migliore di 16 ottobre 2022. Una data da ricordare per il mondo del ciclismo. Una settimana dopo il ritiro di il nostro ricordo dello Squalo ),, ci sarà un altro addio di un grande delle due ruote.. Arrivato all'età di 51 anni, professionista dal 1992, il corridore veronese ha deciso di appendere la bici al chiodo definitivamente. Si è spinto oltre, ha vinto tanto e ha cercato di essere punto di riferimento per i giovani nelle ultime squadre in cui ha militato. In sostanza, ha terminato il suo percorso e non c'era modo migliore di chiudere la sua carriera nel suo Veneto . Alla Veneto Classic. Proviamo, in qualche rigo, ad elencare i migliori momenti della carriera di uno dei migliori interpreti che abbiamo avuto per le Classiche.

Classiche e Ardenne: citofonare Rebellin

Ad

Rebellin ha vinto un po' tutto in carriera. Era un grande interprete delle Classiche, soprattutto Classiche del Nord. 3 volte la Freccia Vallone, la Liegi-Bastogne-Liegi, l'Amstel Gold Race. Anche la Clásica di San Sebastián, oltre a due Tre Valli Varesine e due volte il Giro dell'Emilia. Non solo. Ha conquistato una tappa del Giro d'Italia, era ancora il 1996 quando vinse a Monte Sirino la volata a tre contro Tonkov e Faustini, e non disdegnava le corse a tappe brevi. Considerando che ha in bacheca una Tirreno-Adriatico (2001) e una Parigi-Nizza (2008). Rebellin che ha vinto quando aveva 20 anni, quando ne aveva 30, anche quando ne aveva 40 e rotti, considerando che il suo ultimo successo è datato 2018, quando aveva 47 anni. Non ha mai vinto da pro dai 50 anni in su... Chissà dovesse riuscirci proprio qui alla Veneto Classic. Sarebbe un record.

Ciclismo Il mio Vincenzo Nibali 07/10/2022 ALLE 18:01

Le parole di Rebellin

Sono felice di aver questa grande possibilità per salutare e ringraziare tutti con una gara che si corre sulle mie strade in una domenica che sarà di festa. Saranno 190 km molto particolari, lungo i quali le emozioni per me non mancheranno. Avrò modo e tempo per ripensare ai momenti belli e a quelli difficili che hanno caratterizzato la mia carriera, ma anche per gustarmi l’abbraccio dei miei sostenitori. Ci tengo a ringraziare la Work Service per questi ultimi due anni nei quali ho potuto gareggiare con continuità e diventare parte di questo progetto. Sto bene, ho una buona condizione e il percorso è di quelli che piacciono a me. Con tanti saliscendi, il pavé e lo sterrato. Insomma sarò al via per divertirmi e per essere competitivo fino alla fine. Credo sia il modo migliore per chiudere la carriera o, almeno, è quello che ho sempre desiderato. [Rebellin alla vigilia della Veneto Classic]

18 Aprile-25 Aprile 2004: la settimana da Dio di Rebellin

Come detto, era un grande esperto di Classiche. Quando si arrivava nelle Ardenne, Davide Rebellin era il nome da segnarsi per la vittoria finale. Lui era così, era sempre uno spauracchio in quel tipo di corse. Aveva una capacità di leggere e interpretare la gara come pochi altri nel gruppo di quel periodo. Ha vinto tre Freccia Vallone, tanto per dire, prima ancora che arrivassero corridori 'specializzati' come Valverde e Alaphilippe. Ma nel 2004 fece la storia. Dal 18 aprile al 25 aprile. Comincia con l'Amstel Gold Race in cui riesce a battere Boogerd proprio all'ultimo, dopo aver seminato Bettini e Di Luca. A metà settimana domina il Mur de Huy, vincendo la Freccia Vallone su Di Luca e Scarponi. E infine completa l'opera qualche giorno più tardi alla Liegi, vincendo anche la Doyenne su Boogerd e Vinokourov. Una tripletta storica: le tre Classiche delle Ardenne vinte nella stessa stagione, nella stessa settimana. Nessuno ci era riuscito prima. Qualche dopo ci riuscì Philippe Gilbert (nel 2011), l'unico finora. Corridori di un'altra pasta.

Davide Rebellin vince la Liegi del 2004 Credit Foto Eurosport

La chioccia per i giovani negli ultimi anni di carriera

Rebellin vince l'ultima Freccia Vallone a 38 anni. Un'età già importante per un ciclista. Lui però continua e fa bene, perché continua a vincere. Conquista la Tre Valli Varesine nel 2011, a 40 anni, Una vittoria super perché batte Pozzovivo, Pinot, Gasparotto. E vince il Giro dell'Emilia nel 2014, a 43 anni, su Madrazo e Pellizotti. E vince ancora la Coppa Agostoni nel 2015, a 44 anni, quando batte Nibali. Tanto per dire. Gli anni passano, ma anche lui si deve arrendere ad un certo punto. Nel 2018 l'ultima vittoria, con la Sovac, al Tour de la Wilaya d'Oran in Algeria. Da allora l'obiettivo di Rebellin è stato altro nella vita e nello sport. Condividere con i più giovani quello che ha passato, quello che ha vissuto. Prima nella squadra croata del Meridiana Kamen, poi il grande ritorno in Italia alla Work Service Vitalcare Dynatek. Un bel modo di chiudere il cerchio con Rebellin che funge da corridore-direttore sportivo (in pratica) insegnando davvero il mestiere ai suoi giovani compagni di squadra. Un ruolo fondamentale per i ragazzi che non hanno esperienza e che cercavano una sponda per emergere in questo mondo. Rebellin non si è mai tirato indietro e gli è sempre piaciuto questo contatto con i ragazzi più giovani. E proprio con i giovani chiuderà. Ad accompagnarlo in questi ultimi 190 km della sua carriera ci saranno Riccardo Lucca, Samuele Mion, Samuele Zambelli, Giacomo Garavaglia e Lorenzo Ginestra.

Segui la Veneto Classic

Premium Ciclismo Veneto Classic 14:20-16:10

Ciclismo 🚵‍♂️ Vincenzo Nibali, dalla A alla Z: l'alfabeto dell'ultimo fantasista 07/10/2022 ALLE 09:42