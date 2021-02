La stagione 2021 è ufficialmente iniziata e andiamo a vedere il calendario e i risultati raggiunti da Vincenzo Nibali. Per il siciliano è la seconda stagione con la maglia della Trek Segafredo e punta, in questa annata, a cogliere delle vittorie pesanti dopo i 0 successi del 2020. Stagione incentrata su Olimpiadi e Mondiale, ma Nibali sarà comunque al via al Giro d'Italia e al Tour de France. Con quale ambizioni?