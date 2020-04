Vincenzo Nibali è il grande ospite del nuovo appuntamento con "Ciclismo a 150 cm" venerdì 1° maggio

ALTO DO MALHÃO - LOULÉ, PORTUGAL - FEBRUARY 22: Vincenzo Nibali of Italy and Team Trek - Segafredo / during the 46th Volta ao Algarve 2020, Stage 4 a 169,7km stage from Albufeira to Alto do Malhão 518m - Loulé / #VAlgarve2020 / on February 22, 2020 in Alt

Ciclismo a 150 CM è il nuovo programma settimanale di Eurosport dedicato al ciclismo con Vincenzo Nibali protagonista della prossima puntata. Appuntamento venerdì 1° maggio alle 19:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player con Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Giulia Cicchinè.

Dopo esser stato ospite della Call-azione di Eurosport, Vincenzo Nibali sarà il grande protagonista di Ciclismo a 150 CM, il nuovo programma settimanale che ricorda la misura prevista dal codice della strada per la sicurezza dei corridori - distanza che devono rispettare gli automobilisti in fase di sorpasso - e una linea immaginaria di distanziamento sociale contro la diffusione del Covid-19.

Venerdì 1° maggio alle 19:00 su Eurosport 2 ed Eurosport Player Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Giulia Cicchinè aprono l’album dei ricordi per rivivere i trionfi del campione italiano di ciclismo, in attesa di poter tornare al racconto delle sue prossime imprese: "Sarà un’altra ripartenza. Sarà come una nuova stagione - ha dichiarato Nibali in esclusiva su Eurosport - Quest’anno avrei fatto il Giro d’Italia per poi concentrarmi sui Giochi Olimpici, ma con un calendario così stravolto non so ancora da dove ripartirò".

Saranno gli spettatori e i fan di Nibali a scegliere la sua più bella vittoria nel sondaggio del sito di Eurosport: se il Tour de France 2014 tra pavé e scalate in maglia gialla, il Giro di Lombardia 2015 all’attacco in discesa da Civiglio, Il Giro d’Italia fra le Tre Cime innevate in maglia rosa (2013) e la rimonta di Vinadio (2016) o l’ultimo capolavoro alla Milano-Sanremo 2018 in fuga dal Poggio. Successi scolpiti nella straordinaria carriera di Vincenzo.

