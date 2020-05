Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia 2020: ecco il programma dello Squalo

Dal nostro partner OAsport.it

Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia 2020! La Gazzetta dello Sport ha assicurato la presenza dello Squalo alla Corsa Rosa, a breve dovrebbe arrivare anche la conferma definitiva da parte della Trek-Segafredo. Il siciliano andrà dunque a caccia del terzo sigillo personale nella corsa a tappe nostrana dopo essersi già imposto nel 2013 e nel 2016, il 35enne si cimenterà sulle strade del Bel Paese dal 3 al 25 ottobre in quella che è già stata ribattezzata come la corsa della rinascita dopo la pandemia.

Il vincitore del Tour de France 2014 si sta attualmente allenando in Svizzera e si prepara all’inizio della stagione, fissato per il 1° agosto con le Strade Bianche. Vincenzo Nibali disputerà la classica toscana che aprirà il calendario UCI, poi sarà al Giro di Lombardia e alla Milano-Sanremo (8 e 22 agosto, stando alle richieste della Federciclismo italiana). La gamba per il Giro d’Italia verrà scaldata definitivamente alla Tirreno-Adriatico (7-14 settembre). Questo dovrebbe essere il programma di Enzo come ha ribadito la Gazzetta dello Sport, prima della Corsa Rosa andrà sicuramente a caccia del Mondiale (27 settembre) ma non è detto che la rassegna iridata si svolga regolarmente ad Aigle-Martigny (ci potrebbe essere uno spostamento a novembre, si parla dell’Oman).

Lo Squalo, desideroso di azzannare il Trofeo Senza Fine a quasi 36 anni diventando così il vincitore più anziano di tutti i tempi, se la dovrà vedere con diversi big tra cui spiccano l’ecuadoriano Richard Carapaz (detentore del titolo), il danese Jakob Fuglsang e il giovane fuoriclasse belga Remco Evenepoel. La rosea ipotizza anche un ritiro in altura a luglio in Italia, la voglia di tornare a correre è tanta e il siciliano non vuole deludere nel suo amato Giro d’Italia dove ha conquistato sei podi nelle ultime sei partecipazioni (l’anno socrso fu secondo).

