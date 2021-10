Vincenzo Nibali cala il sipario sulla stagione 2021, l'ultima in maglia Trek-Segafredo ma è già proiettato al futuro, a quello che verrà di ritorno all’Astana. Intervistato da OASport, lo Squalo dello Stretto ha parlato delle sue ambizioni nel 2022, sogni nel cassetto di uno dei corridori italiani più vincenti.

Ancora un podio al Giro? Non so ancora i miei programmi per la prossima stagione. Il podio al Giro? Perché no… ma bisogna stare con i piedi per terra, la concorrenza è altissima. E poi c’è la Parigi-Roubaix che non ho mai corso, magari la prossima stagione potrebbe essere quella giusta

"È stata una squadra con cui ho fatto fatica ad integrarmi per vari motivi, tra cui la lingua. È stato un passaggio importante però, perché era qualcosa che mi mancava. Quando inizialmente sono passato alla Trek-Segafredo mi sono trovato molto bene, poi dopo il lockdown qualche meccanismo si è rotto. Sono stati due anni difficili, sia fisicamente che mentalmente, in cui non sono riuscito a trovare il mio posto ideale"

"Non ci ho ancora pensato, ma mi piacerebbe rimanere nell’ambiente. E poi ho un sogno nel cassetto. Mi piace andare in mountain-bike, del resto ho iniziato così ad andare in bici, e per il mio fine carriera spero di poter fare qualche gara, così giusto per divertimento"

E se il futuro per Vincenzo Nibali sembra essere ben delineato, quale futuro aspetta il ciclismo italiano in cerca dell’erede dello Squalo?

"Potrebbe esserci, ma noi italiani abbiamo bisogno di più tempo per poter maturare. Ganna per esempio quando è passato tra i professionisti, non era il corridore di oggi, aveva un grande motore ma è maturato con il passare del tempo".

