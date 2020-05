Vincenzo Nibali studia il calendario: Tirreno e Mondiale prima del Giro d’Italia, niente Liegi

Dal nostro partner OAsport.it

Ormai da un paio di giorni conosciamo quello che dovrebbe essere il calendario della stagione 2020 nel caso essa ripartisse. Ancora, però, non sappiamo verso quali obiettivi si orienterà Vincenzo Nibali. In principio lo Squalo aveva nel mirino, principalmente, Olimpiadi, Mondiale e Giro d’Italia. I Giochi non si terranno, ma Corsa Rosa e rassegna iridata dovrebbero svolgersi e, peraltro, la gara che assegna la maglia con l’effige dell’arcobaleno è in programma una settimana prima del grand tour che si snoda lungo lo Stivale. Dunque, tutto lascia pensare che il messinese continuerà a dare la caccia a queste due manifestazioni nonostante lo stravolgimento della stagione.

Sulla sua presenza al Giro, a ogni modo, non possiamo dirci sicuri al 100% fino a quando non sarà lui a dare conferma. Questo poiché in contemporanea con la Corsa Rosa ci sarà la Liegi-Bastogne-Liegi, un’altra gara a cui Nibali tiene particolarmente. Fare il Tour de France permetterebbe a Vincenzo di porsi un obiettivo in più, dato che poi potrebbe prendere parte sia al Mondiale che alla Doyenne. Va detto, però, che al Tour le chance di vittoria finale dello Squalo sarebbero nettamente più basse data la concorrenza. Per questo motivo, appare improbabile che il messinese opti all’ultimo per gareggiare in Francia e non in Italia. Anche il compagno De Koert ha confermato che con ogni probabilità il siciliano sarà al Giro e sacrificherà, quindi, la Liegi.

Un eventuale programma di avvicinamento al Giro potrebbe prevedere, prima del Mondiale, la partecipazione alla Tirreno-Adriatico che è stata ricollocata dal 7 al 14 settembre. Più complicato vedere Nibali prendere parte al Tour de France in ottica rassegna iridata e Corsa Rosa. Correre due settimane di Grande Boucle e poi ritirarsi aiuterebbe sicuramente a migliorare la condizione, ma, se Vincenzo si presentasse in Francia, non avrebbe poi il tempo materiale per fare un ritiro in altura prima del grande giro nostrano.

