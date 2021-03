Ciclismo

Chaves anticipa tutti: scatto ai -7, sua la quarta tappa

Dopo il secondo posto a Vallter 2000, Esteban Chaves si conferma uno dei più pimpanti in salita e vince la quarta tappa della Vola a Catalunya, risalendo anche in classifica generale. Decisivo lo scatto ai -7 km dal traguardo per beffare il gruppo.

00:01:18, un' ora fa