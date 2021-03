Una doppia rottura del femore, un polmone collassato, un gomito rotto e una vertebra fratturata. Sono passati ventuno mesi dall'incidente di Chris Froome al Giro del Delfinato-2019, che da potenziale vincitore del Tour de France lo hanno costretto ad un lungo periodo di riabilitazione. Dopo un 2020 piuttosto deludente, Chris ha firmato con l'Israel Start-Up Nation: una squadra che spera di riportarlo alla vittoria.

"Mi aspetto che combatta, non punterà alla classifica generale", ha detto domenica sera Paulo Saldanha, direttore del team Israel-Start Up Nation, alla vigilia della Volta a Catalunya.

Forza ed equilibrio: i punti della riabilitazione

In preparazione alla stagione 2021, quella della rinascita, Froome è volato in California al centro prestazionale della Red Bull. I test svolti dopo l'infortunio hanno rivelato che aveva perso il 20% della sua forza nel quadricipite destro."Avevamo bisogno di altre tre settimane di lavoro per portare Chris dove doveva essere", ha detto Saldanha. "La forza e il lavoro di riabilitazione erano la priorità".

Chris Froome 2021 Credit Foto Getty Images

L'Israel-Start-Up Nation non si preoccupa

"Abbiamo anche fatto alcuni esercizi molto specifici sulla bici per facilitare il trasferimento di forza e potenza", continua Saldanha. "La sua forza e il suo equilibrio sono migliorati. Certo, le sue condizioni fisiche sulla bici non sono ancora sufficienti".

"Vederlo vincere un 5° Tour de France è il motivo per cui l'abbiamo portato qui", ha detto Chérie Pridham, direttore sportivo di ISN, nel podcast di Bradley Wiggins su Eurosport."Stiamo costruendo le basi per il Tour. Quello che ci dicono gli allenatori è che si trova sulla strada giusta. La sua riabilitazione è completa al 99%".

Bernard Hinault è molto scettico:"non vedo motivi per cui possa vincere", mentre Brad Wiggins, ex compagno di Froome, crede ancora nel keniano bianco:"deve ritrovare fiducia e condizione fisica. Non ho intenzione di sottovalutarlo. È un atleta incredibile, ha ancora tanto da dare".

Pogacar e i giovani sono imbattibili?

"Il talento non svanisce", sorride Saldanha. "Ci sono molti esempi di atleti che si esibiscono al meglio dopo 30 anni. Non c'è motivo per cui Chris dovrebbe essere diverso". Cristiano Ronaldo, LeBron James o Roger Federer ne sono la prova, anche se nessuno di loro ha recuperato da un femore rotto. Cadel Evans trionfò a Parigi all'età di 34 anni e 160 giorni: il 18 luglio Froome ne avrà 36.

In più, la missione-Tour è resa ancora più difficile dall'avvento della next-gen ciclistica. Tra Pogacar, che ha recentemente battuto il record di Froome sull'ascesa di Prati di Tivo alla Tirreno-Adriatico, Bernal, Roglic e Van Aert, ci sono tantissimi ostacoli davanti al britannico. "La nuova generazione ha i denti lunghi, non gli lasceranno il posto", ha aggiunto Hinault.

"Se i pianeti si allineano - lo stato di forma, la potenza, la salute, lo stato d'animo - può essere della lotta", pensa Saldanha. "Il livello è molto alto, ma Chris è un combattente nato e sa come vincere. Se il suo corpo resiste e risponde correttamente agli stimoli che riceve, allora può essere competitivo". Mancano tre mesi all'inizio del Tour. Il ritorno ai massimi livelli sarebbe l'ennesimo grande traguardo in una carriera meravigliosa.

