Alberto Rui Costa (UAE Emirates) e Pieter Serry (Deceuninck Quick Step) che non hanno preso parte alla seconda tappa della investiti da una moto. Anche se ad oggi non si è ancora capito se fosse una moto staffetta o, addirittura, una moto della giuria. Era saltata all'occhio questa mattina l'assenza di(UAE Emirates) e(Deceuninck Quick Step) che non hanno preso parte alla seconda tappa della Volta a Catalunya , che prevedeva la cronometro da Banyoles-Banyoles di 18,5 km ( vinta poi da Rohan Dennis ). I due corridori, infatti, hanno abbandonato la corsa catalana in mattinata in seguito alla violenta caduta rimediata nella prima tappa a Calella,. Anche se ad oggi non si è ancora capito se fosse una moto staffetta o, addirittura, una moto della giuria.

Insomma, i due erano riusciti a fatica a concludere la tappa non finendo fuori tempo massimo, ma con le squadre che li hanno immediatamente portati all'ospedale per dei controlli di routine. Per fortuna escluse lesioni per entrambi i corridori, ma visto le abrasioni e la notte insonne, né Rui Costa né Serry hanno preso parte alla seconda tappa della Volta.

Si parla tanto di sicurezza, ma quella delle moto resta ancora un problema importante nella dinamica di corsa. Che siano quelle delle tv, della giuria, dei media in generale, costituiscono sempre un pericolo per i corridori.

