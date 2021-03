A molti giorni di distanza da quel 31 maggio 2019, il colombiano Esteban Chaves , dopo il secondo posto di ier i, torna al successo alla Volta a Catalunya, imponendosi nella quarta frazione con un attacco solitario ai -6 sul quale gli uomini di Adam Yates, assoluti dominatori della corsa, non sono andati a chiudere. Woods si prende il secondo posto e la volata degli inseguitori, precedendo Thomas e Yates, ancora saldamente in testa alla classifica generale.

Corridore Tempo 1. Esteban Chaves 4h 29' 47" 2. Michael Woods +0'07" 3. Geraint Thomas st 4. Adam Yates st 5. Sepp Kuss st 6. Alejandro Valverde st 7. Richie Porte st 8. Wilco Keldermann st 9. Nairo Quintana st 10. Lucas Hamilton st

SE NE VANNO IN 12, POI KAMNA PARTE IN SOLITARIA

12 corridori animano la prima metà di tappa, attaccando sulla prima ascesa di giornata e guadagnando fino a 4' di vantaggio sul gruppo. Tra questi, a 60 chilometri dal traguardo, sulla penultima ascesa, scatta in solitaria Lemnard Kamna, che lascia i suoi compagni di fuga, poi ripresi dal gruppo, e va ad affrontare l'ascesa finale con 2'30" di margine sul gruppo inseguitore.

LA INEOS SBRICIOLA IL GRUPPO, CHAVES SE NE VA

Sotto l'azione di Dennis e Carapaz, Kamna viene ripreso in pochi chilometri dal gruppo, sempre meno numeroso a causa del forcing della Ineos. A 6 chilometri dalla conclusione, ci prova però Chaves, che attacca secco e guadagna subito una ventina di metri. Lontano in classifica generale, il colombiano non viene chiuso da nessuno e si può involare verso la conquista della quarta frazione, precedendo Woods e Thomas. Inutile il tentativo di contrattacco di Mas nel finale, poi staccatosi, con Valverde che non è riuscito ad attaccare sulle proibitive pendenze finali.

LA CLASSIFICA GENERALE

Corridore Tempo 1. Adam Yates 14h 14'15" 2. Richie Porte +0'45" 3. Geraint Thomas +0'49" 4. Alejandro Valverde +1'03" 5. Wilco Keldermann +1'04"

