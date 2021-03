Ciclismo

Volta a Catalunya - Giulio Ciccone: "Piano piano la mia forma sta crescendo"

VOLTA A CATALUNYA - Il capitano della Trek Segafredo spiega qual è il suo stato di forma in questa settimana catalana. Per Ciccone questa 'Volta' serve ad incamerare un po' di allenamento in vista dei prossimi obiettivi.

00:00:58, un' ora fa