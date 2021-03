Ciclismo

Volta a Catalunya - Kron: "Giornata speciale: io leader, Moniquet miglior scalatore"

VOLTA A CATALUNYA - Ovviamente felice Andrea Korn per la sua prima vittoria in una corsa World Tour. Ma giornata felice per tutta la Lotto Soudal perché Korn indossa la maglia di leader della generale, Moniquet indossa invece la maglia di miglior scalatore della corsa dopo i primi GPM di giornata. Insomma, day 1 da incorniciare per il team belga.

00:01:22, un' ora fa