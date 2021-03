Ciclismo

Volta a Catalunya - Sagan si stacca, Kron beffa LL Sanchez e Kamna: rivivi la volata

VOLTA A CATALUNYA - Poteva essere una tappa adatta a Sagan, ma lo slovacco - nonostante un 4° posto super alla Milano-Sanremo - si stacca sulle prime rampe. Va in porto la fuga ed è Andrea Kron ad aggiudicarsi la 1a tappa davanti a LL Sanchez, Rochas e Kamna. Dion Smith regola la volata di gruppo per il 5° posto: già in difficoltà Froome.

00:01:22, un' ora fa