Peter Sagan! Era da tanto che non vinceva una volata, perché l'ultimo successo (Froome al servizio del suo compagno Impey (Barcellona, con l'Alt del Castell de Montjuic da ripetere 6 volte, che chiuderà questa settimana in Catalunya. E dire che Almeida ha provato anche a fare la volata, ma non è riuscito a prendere l'abbuono; Finalmente! Era da tanto che non vinceva una volata, perché l'ultimo successo ( quello di Tortoreto al Giro d'Italia ) lo aveva comunque visto arrivare in solitaria dopo una fuga gloriosa. Questa volta l'ex campione del mondo riassapora il dolce gusto dell'essere il più veloce di tutti, marchio di fabbrica di Sagan che però aveva perso tra infortuni e qualche anno di troppo. Ma Sagan dimostra di esserci quando conta, basta ricordare il 4° posto a dir poco clamoroso di una settimana fa alla Sanremo . Impossibile da immaginare, considerando il poco lavoro fatto nel 2021 causa covid. Un applauso, comunque, a tutta la squadra che ha controllato la corsa, insieme alla Israel che ha visto invece unal servizio del suo compagno Impey ( è questo il suo nuovo ruolo? ). Intanto, non cambia nulla in classifica generale in attesa della tappa di, con l'Alt del Castell de Montjuic da ripetere 6 volte, che chiuderà questa settimana in Catalunya. E dire che Almeida ha provato anche a fare la volata, ma non è riuscito a prendere l'abbuono; si ritira invece Ciccone

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Peter Sagan 4h23'18'' 2. Daryl Impey st 3. Juan Sebastián Molano st 4. Reinardt Janse van Rensburg st 5. Alexnder Kamp st 6. Clément Venturini st 7. Alex Kanter st 8. João Almeida st 9. Michael Valgren st 10. Maxim Van Gils st

Sagan torna a vincere 165 giorni dopo: rivivi la volata

Sagan: "Hola a todos! Vincere anche domani? No, domani ci salutiamo"

Tejada in fuga

Anche oggi parte una fuga da lontano con la presenza di Tejada (Astana), Skjelmose Jensen (Trek Segafredo), Duchesne (Groupama-FDJ), Mohoric (Bahrain Victorius) e Strakhov (Gazprom RusVelo). Il migliore in classifica generale è proprio il colombiano dell'Astana, anche se Tejada sperava di avere un altro ruolo in questa Volta a Catalunya. Il gruppo viene guidato dalla Bora Hansgrohe di Kelderman e Sagan che tiene i fuggitivi a non più di 4 minuti di vantaggio. Intanto si ritira Giulio Ciccone, per postumi ad una botta al ginocchio patita nella tappa di Manresa.

Strakhov è l'ultimo dei coraggiosi: parte Cavagna

Il gruppo rinviene sui fuggitivi sull'ultima salita dell'Alt El Collet e Strakhov, a questo punto, prova a partire in solitaria. Il corridore russo della Gazprom è l'ultimo dei coraggiosi, ma viene comunque ripreso a 17,9 km dal traguardo di Mataró. Prima della scollinamento ci provano in tanti: prima Knox, poi Wout Poels, in discesa allunga anche Rémi Cavagna ma il gruppo non lascia andare nessuno.

Sagan di prepotenza

Non c'è comunque nessuno treno ed è la Ineos Grenadiers di Adam Yates a portare tutti all'ultimo km. Ognuno fa per sé e in questo caso il più lesto di tutti è Peter Sagan che esce dalla ruota di Impey e va a vincere di prepotenza davanti allo stesso Impey e a Molano. 165 giorni dopo l'ultimo successo: bentornato Peter!

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Adam Yates 23h08'45'' 2. Richie Porte +45'' 3. Geraint Thomas +49'' 4. Alejandro Valverde +1'03'' 5. Wilco Kelderman +1'03'' 6. Esteban Chaves +1'04'' 7. João Almeida +1'07'' 8. Hugh Carthy +1'20'' 9. Sepp Kuss +1'29'' 10. Simon Yates +1'29''

