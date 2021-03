Ciclismo

Volta a Catalunya - Vi ricordate quando Egan Bernal arrivò al traguardo a piedi e bici in spalla?

VOLTA A CATALUNYA - Si è appena conclusa la settimana in Catalunya, ma non possiamo dimenticarci di quella giornata, di due anni fa, quando Egan Bernal concluse la tappa a piedi. Quasi come Froome al Tour de France... Il colombiano, vittima di una caduta a fine tappa, decise di farsi gli ultimi 300 metri a piedi, bici in spalla.

00:00:42, 4 minuti fa