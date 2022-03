La Volta a Catalunya è pronta a partire per la sua 101ª edizione. La corsa a tappe catalana, in programma dal 21 al 27 marzo, regalerà agli spettatori momenti di grande spettacolo. Le tappe in cui potrebbe decidersi la classifica sono la terza e la quarta, entrambe prevedono un arrivo in salita nelle rispettive località di La Molina e Boí Taüll. Nelle due frazioni centrali si capirà chi potrà puntare alla generale e chi, fuori condizione, potrà lottare nelle tre giornate successive per un successo di tappa.

La Volta a Catalunya si aprirà con una tappa di 171.2 chilometri che si svilupperà perlopiù nell’entroterra. Una ventina di chilometri dopo il via, infatti, il gruppo incontrerà il primo GPM di giornata, l’Alt de Santa Pellaia (5.7 km al 3.4%), mentre il tratto successivo sarà piuttosto semplice e quasi esclusivamente pianeggiante. La strada tornerà quindi a salire a poco meno di 70 chilometri dall’arrivo con l’Alt de la Ganga (3.4 km al 3%), al quale seguirà un primo passaggio sul traguardo (valido come sprint intermedio) e, ai -25 dalla conclusione, la salita dell’Alt de Romanyà (5 km al 5.2%). Nel finale, passato anche il traguardo volante di Calonge i Sant Antoni, non saranno invece presenti particolari difficoltà altimetriche se non dei brevi saliscendi, e anche se l’ultimo chilometro tirerà leggermente all’insù, sarà difficile non assistere a una volata di un gruppo più o meno selezionato (come accaduto nel 2019).

La prima tappa della Volta a Catalunya sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN dalle 15.15. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Lo scorso anno sul podio finale fu tripletta della Ineos Grenadiers con Adam Yates vincitore davanti a Richie Porte e Geraint Thomas. Dei tre, sarà presente solo l’australiano, che dopo la buona Tirreno-Adriatico, chiusa al quarto posto, può sicuramente ambire a ottenere un buon risultato anche in Spagna. Anche questa volta, poi, la formazione britannica si presenta al via con una squadra temibile, che oltre a Porte schiererà il campione olimpico Richard Carapaz, reduce tuttavia da qualche problema di salute, il padrone di casa Carlos Rodriguez e Pavel Sivakov.

Al via non c’è Adam, ma ci sarà comunque l’altro componente della famiglia Yates, Simon , in ottima condizione dopo il successo nella frazione finale della Parigi-Nizza di una settimana fa, che per poco non gli ha permesso di andare a conquistare la vittoria complessiva ai danni di Primoz Roglic. I due arrivi in salita sembrano adatti alle caratteristiche del 29enne, che anche nelle altre giornate più movimentate potrà sicuramente dire la sua, presentandosi al via come uno dei favoriti principali.

Tra gli altri: Alejandro Valverde, Marc Soler, João Almeida, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Jai Hindley, Esteban Chaves, Hugh Carthy, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Michael Woods, Guillaume Martin, Jack Haig, Ben O’Connor, Fausto Masnada, Sonny Colbrelli e Giulio Ciccone.

***** Alejandro Valverde

**** Michael Woods, Michael Matthews

*** Hugo Hofstetter, Juan Sebastian Molano

** Daryl Impey, Sonny Colbrelli

-Orario di partenza: 12.55

-Orario d'arrivo: 16:48-17:11

-Lunghezza: 171.2 km

