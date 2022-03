Scatta oggi la Volta a Catalunya 2022, classica corsa a tappe spagnola del calendario WorldTour. La prima tappa, 171.2 km con partenza e arrivo a Sant Felix de Guìxols, prevede tre Gpm di 3a categoria, l’ultimo dei quali - l’Alt de Romania - a 31 km dalla conclusione. Come sempre ricco il campo dei partenti a cominciare da Alejandro Valverde, Joao Almeida e Richard Carapaz. Attesi anche scalatori come Richie Porte, Nairo Quintana, Simon Yates e Michael Woods e ruote veloci come Michael Matthews e Sonny Colbrelli, al rientro dopo il ritiro della Parigi-Nizza e la rinuncia forzata alla Milano-Sanremo.

Ad

Premium Ciclismo Giro di Catalogna | 1a tappa 15:15-17:15

Volta a Catalunya Feliu de Guíxols-Feliu de Guíxols: percorso, favoriti e dove vedere la tappa 12 ORE FA

Dove vedere la Volta a Catalunya in tv e streaming

La prima tappa della Volta a Catalunya sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN dalle 15.15. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Ma che rientro di van der Poel! Stoppa Roglic e Magrini si esalta

La startlist completa

INEOS Grenadiers

PORTE Richie

CARAPAZ Richard

KWIATKOWSKI Michał

RODRÍGUEZ Carlos

SIVAKOV Pavel

CASTROVIEJO Jonathan

PLAPP Luke

Quick-Step Alpha Vinyl Team

MASNADA Fausto

BAGIOLI Andrea

VAN WILDER Ilan

VERVAEKE Louis

VERNON Ethan

SERRY Pieter

DEVENYNS Dries

Bada la gente! Bagno di folla per Masnada a Bergamo

Jumbo-Visma

DENNIS Rohan

KRUIJSWIJK Steven

OOMEN Sam

DUMOULIN Tom

DEKKER David

GESINK Robert

UAE Team Emirates

ALMEIDA João

COSTA Rui

BENNETT George

MOLANO Juan Sebastián

AYUSO Juan

OLIVEIRA Ivo

SOLER Marc

Bahrain - Victorious

HAIG Jack

COLBRELLI Sonny

TEUNS Dylan

POELS Wout

BAUHAUS Phil

BUITRAGO Santiago

PERNSTEINER Hermann

Colbrelli ha già una buona gamba: 'vince' la volata per il 2° posto

BORA - hansgrohe

ZWIEHOFF Ben

HINDLEY Jai

HIGUITA Sergio

LAAS Martin

PALZER Anton

BENEDETTI Cesare

AG2R Citroën Team

O'CONNOR Ben

GODON Dorian

WARBASSE Larry

BERTHET Clément*

CHEREL Mikaël

HÄNNINEN Jaakko

PETERS Nans

Groupama - FDJ

STORER Michael

REICHENBACH Sébastien

VALTER Attila

BADILATTI Matteo

MOLARD Rudy

PACHER Quentin

ARMIRAIL Bruno

Israel - Premier Tech

WOODS Michael

DE MARCHI Alessandro

WÜRTZ SCHMIDT Mads

STRONG Corbin

IMPEY Daryl

CLARKE Simon

BOIVIN Guillaume

Che volata del 41enne Valverde: batte Woods a Luintra

Movistar Team

VALVERDE Alejandro

SOSA Iván Ramiro

VERONA Carlos

ROJAS José Joaquín

LAZKANO Oier

BARTA Will

TORRES Albert

Trek - Segafredo

SKJELMOSE JENSEN Mattias

TOLHOEK Antwan

CICCONE Giulio

LÓPEZ Juan Pedro

GHEBREIGZABHIER Amanuel

CATALDO Dario

BRUSTENGA Marc

Pogacar vince ancora, si rivedono Vingegaard e Ciccone: gli highlights

Astana Qazaqstan Team

DOMBROWSKI Joe

VELASCO Simone

ROMO Javier

PRONSKIY Vadim

HENAO Sebastián

RIABUSHENKO Alexandr

CONTI Valerio

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

MEINTJES Louis

PETILLI Simone

HIRT Jan

HUYS Laurens

BAKELANTS Jan

DEVRIENDT Tom

DELACROIX Théo

Cofidis

MARTIN Guillaume

HERRADA Jesús

PÉRICHON Pierre-Luc

TOUMIRE Hugo

DELETTRE Alexandre

HERRADA José

ARMÉE Sander

EF Education-EasyPost

CAMARGO Diego Andrés

CHAVES Esteban

CARTHY Hugh

EIKING Odd Christian

KUDUS Merhawi

POWLESS Neilson

CAICEDO Jonathan Klever

Team Arkéa Samsic

QUINTANA Nairo

GESBERT Élie

DELAPLACE Anthony

FLÓREZ Miguel Eduardo

HOFSTETTER Hugo

ANACONA Winner

OWSIAN Łukasz

Colpaccio di Quintana: vince a Blausasc e sfila la maglia a Wellens

Lotto Soudal

DE GENDT Thomas

VANHOUCKE Harm

CONCA Filippo

HOLMES Matthew

VERSCHAEVE Viktor

MONIQUET Sylvain

Team BikeExchange - Jayco

YATES Simon

MATTHEWS Michael

HOWSON Damien

GROVES Kaden

HEPBURN Michael

JUUL-JENSEN Christopher

SCOTSON Callum

Team DSM

DONOVAN Mark

PEDERSEN Casper

COMBAUD Romain

VANDENABEELE Henri

MAYRHOFER Marius

HVIDEBERG Jonas Iversby

BRENNER Marco

Kragh Andersen attacca! Pogacar, van Aert e van der Poel lo seguono

Equipo Kern Pharma

PARRA José Félix

BERRADE Urko

CARRETERO Héctor

GARCÍA PIERNA Raúl

CASTRILLO Jaime

GALVÁN Francisco

ADRIÀ Roger

Uno-X Pro Cycling Team

JOHANNESSEN Tobias Halland

CHARMIG Anthon

ANDERSEN Idar

TRÆEN Torstein

GREGAARD Jonas

HINDSGAUL Jacob

SLEEN Torjus

Caja Rural - Seguros RGA

GARCÍA Jhojan

SCHLEGEL Michal

BARCELÓ Fernando

NIEVE Mikel

CUADROS Álvaro

NICOLAU Joel

PRADES Eduard

Euskaltel - Euskadi

BIZKARRA Mikel

MATÉ Luis Ángel

MARTÍN Gotzon

BOU Joan

CUADRADO Unai

CANAL Carlos

SOTO Antonio Jesús

Burgos-BH

NAVARRO Daniel

CABEDO Óscar

BOL Jetse

MOLENAAR Alex

MORENO Adrià

OKAMIKA Ander

PEÑALVER Manuel

Colbrelli e Trentin ci provano, vince van Aert: gli highlights

Ciclismo Cavalli ci prova da lontano, ma la Balsamo le batte tutte in volata: gli highlights 14 ORE FA