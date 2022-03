Uno-due BikeExchange-Jayco e Bahrain-Victorious. Cambiano gli interpreti, ma non l’ordine d’arrivo per le prime due piazze: altra volata, questa volta completamente pianeggiante, alla Volta a Catalunya 2022: sul traguardo di Perpignan (Francia) a spuntarla è l’australiano Kaden Groves, al settimo successo della carriera, il più importante fino ad oggi (primo a livello World Tour).

La top10

CICLISTA TEMPO K. Groves (BikeExchange) 4h44'28" P. Bauhaus (Bahrain) s.t. H. Hofstetter (Arkea) s.t. E. Vernon (Quick-Step) s.t. J. Molano (UAE) s.t. M. Penalver (Burgos) s.t. M. Matthews (BikeExchange) s.t. S. Kruijswijk (Jumbo) s.t. H. Vandenabeele (DSM) s.t. M. Jensen (Trek) s.t.

Il commento

Tre uomini all’attacco nella prima fase: il norvegese Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM) e gli spagnoli Adrià Moreno (Burgos-BH) e Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Il plotone anche oggi ha gestito l’andatura, lasciando spazio ai fuggitivi (vantaggio massimo 5 minuti) per poi diminuire a mano a mano il gap. Da sottolineare il colpaccio del classe 1999 Hvideberg che, sfruttando gli abbuoni ai traguardi volanti (ci era riuscito anche ieri), è riuscito a scavalcare Michael Matthews in testa alla graduatoria, conquistando la maglia di leader.

Sul finale il ritmo si è alzato notevolmente e il vento laterale ha favorito i ventagli che hanno disintegrato (anche a causa di alcune cadute) il drappello di testa, facendo perdere secondi importanti soprattutto ad uno sfortunato Simon Yates (caduto), tra i favoriti in chiave classifica generale, staccato di circa 33" al traguardo. Nella volata per la trentina di corridori rimasti in gruppo, Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) ha lanciato al meglio lo sprint a centro strada, ma un super Kaden Groves è uscito dalla ruota negli ultimi 50 metri e ha trovato la vittoria. Terza piazza per Hugo Hofstetter (Team Arkéa Samsic).

Classifica generale

CICLISTA TEMPO J. Hvideberg (DSM) 8h31'28" M. Matthews (BikeExchange) +1" H. Hofstetter (Arkea) +7" M. Jensen (Trek) +11" J. Molano (UAE) +11" G. Ciccone (Trek) +11" T. Johannessen (UnoX) +11" S. Higuita (Bora) +11" J. Bakelants (Intermarché) +11" S. Oomen (Jumbo-Visma) +11"

Rivivi le emozioni della seconda tappa on demand

