161.1 chilometri che da Perpignan porteranno il gruppo verso i Pirenei e verso l'arrivo in quota di La Molina, classico traguardo della corsa spagnola visitato in più occasioni nel recente passato. Prima dell'ascesa conclusiva, comunque, ci saranno da affrontare anche altre due salite di prima categoria, per una giornata che proporrà un totale di quasi 3500 metri di dislivello e che potrà già dare una scossa alla classifica generale

Si ripartirà da Perpignan, con la strada che inizierà a salire leggermente in un lungo falsopiano di circa 70 chilometri, quando comincerà ufficialmente la salita di Mont-Louis (9.2 km al 5.6%, max. 11%). In cima, un altro falsopiano anticiperà la discesa verso Llívia, dove si transiterà dal primo traguardo volante, mentre il secondo si incontrerà pochi chilometri dopo, a Puigcerdà, quando la corsa sarà da poco rientrata effettivamente in territorio spagnolo. Si entrerà così negli ultimi 50 chilometri di gara affrontando le prime rampe della lunga ascesa della Collada de Toses (20.2 km al 3.5%, max. 8%), che non proporrà pendenze particolarmente eccessive.

Dopodiché una lunga discesa terminerà ad Alp, passando a poche centinaia di metri dall’arrivo posto presso la stazione sciistica di La Molina. Da Alp, quindi, inizierà la salita finale di 11.6 chilometri, che presenterà una pendenza del 4.3% e punte del 15%; media che, tuttavia, è abbassata da un tratto di discesa di 2000 metri tra i -4 e i -2, dove la strada tornerà ad impennarsi fin sul traguardo. Storicamente, si tratta di una salita piuttosto veloce che non ha mai fatto grandi differenze tra i big, che comunque non potranno farsi trovare impreparati.

I favoriti

Simon Yates (Team BikeExchange), dopo aver perso terreno oggi nei confronti dei rivali per la classifica generale, avrà il dente avvelenato. Tra i rivali più agguerriti potrebbe esserci Marc Soler (UAE Team Emirates), che avrà al suo fianco João Almeida. Chi ha iniziato molto bene la stagione è anche Nairo Quintana (Arkéa Samsic): il colombiano si è preparato bene per questa gara e in salita quest’anno sembra essere tornato sui livelli di un tempo. Chi invece non sembra aver mai abbandonato certi livelli è Alejandro Valverde (Team Movistar): a poco più di un mese dal suo quarantaduesimo compleanno, il murciano è ancora un vincente e conosce benissimo la salita di domani, avendo già vinto nel 2017 e nel 2018.

***** Simon Yates

**** João Almeida, Nairo Quintana

*** Richard Carapaz, Marc Soler, Alejandro Valverde

** Giulio Ciccone, Sergio Higuita, Jai Hindley, Carlos Rodriguez

* Guillaume Martin, Fausto Masnada, Mattias Skjelmose Jensen, Ivan Sosa, Michael Woods

-Orario di partenza: 12:50

-Orario d'arrivo: 16:45-17:11

-Lunghezza: 161.1 km

