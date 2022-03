Sarà Barcellona a ospitare il gran finale della Volta a Catalunya. L’ultima tappa di questa edizione della corsa spagnola vedrà infatti ancora una volta protagonista la città principale della Catalunya, circuito del Montjuïc. Una lotta che comunque non sarà circoscritta solamente ai primi due della generale, L’ultima tappa di questa edizione della corsa spagnola vedrà infatti ancora una volta protagonista la città principale della Catalunya, dove i corridori lotteranno per il successo di giornata e per la vittoria nella classifica generale affrontando lo scoppiettanteUna lotta che comunque non sarà circoscritta solamente ai primi due della generale, separati da soli 16 secondi , ma che vedrà anche gli altri big provare a migliorare il loro piazzamento.

Ad

Percorso

Quasi subito, dopo neanche dieci chilometri, i corridori arriveranno al traguardo volante di Molins del Rei, dove gli uomini di classifica potrebbero battagliare per prendere i secondi di abbuono disponibili, mentre nel tratto seguente si incontrerà qualche breve salita poco impegnativa. Lo sprint intermedio di Casteldefells inaugurerà quindi un tratto pianeggiante che riporterà il plotone verso il capoluogo catalano e a transitare per la prima volta sulla linea d’arrivo a 47 chilometri dalla conclusione.

A questo punto avrà inizio il circuito finale del Montjuïc, lungo 7.8 kmi e da ripetere per sei volte, che avrà il suo clou nello strappo dell’Alt del Castell de Montjuïc. L’ascesa, che misura 2500 metri e ha una pendenza media del 4.6%, non sarà particolarmente impegnativa nel primo chilometro, ma dopo un breve tratto di discesa si affronterà la parte più dura, lunga circa 900 metri, con pendenze quasi sempre in doppia cifra e punta del 19%. In cima, mancheranno quindi 5.4 chilometri al traguardo, quasi tutti di discesa tranne un breve tratto in contropendenza di 700 metri in prossimità dello Stadio Olimpico.

tappa 7

Dove vedere la Volta a Catalunya in tv e streaming

La settima tappa della Volta a Catalunya sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN dalle 12:30, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Occhi puntati su tutti i big: João Almeida (UAE), Juan Ayuso (UAE), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Sergio Higuta (Bora-Hasgrohe), Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Wout Poels (Bahrain Victorious), Tobias Johannessen (Uno-X Pro Cycling), Guillaume Martin (Cofidis) e Mattias Jensen (Trek).

***** Sergio Higutia

**** Juan Ayuso, João Almeida

*** Richard Carapaz, Nairo Quintana

** Tobias Halland Johannessen, Giulio Ciccone, Rohan Dennis, Mattias Skjelmonse Jensen, Wout Poels

* Andrea Bagioli, Jan Bakelaents, Rui Costa, Joe Dombrowski, Dylan Teuns

Informazioni utili

-Orario di partenza: 10:55

-Orario d'arrivo: 14:04-14:22

-Lunghezza: 138.5 km

