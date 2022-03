nella quinta frazione della Volta a Catalunya. Difficilmente, infatti, si riuscirà ad evitare una volata di gruppo compatto al termine della La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltrú, tappa più lunga di questa edizione della corsa spagnola con i suoi 206.3 chilometri, che proporrà una sola vera salita nella parte iniziale, mentre nel resto del tracciato saranno presenti solo alcuni brevi strappi. Dopo due giornate dedicate agli uomini di classifica, i velocisti tornano protagonisti Difficilmente, infatti, si riuscirà ad evitare una volata di gruppo compatto al termine della La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltrú,, che proporrà una sola vera salita nella parte iniziale, mentre nel resto del tracciato saranno presenti solo alcuni brevi strappi.

Percorso

Dopo la partenza da La Pobla de Segur, il gruppo pedalerà praticamente per tutto il giorno in direzione sud-est, lasciando le montagne per tornare verso la costa. Dopo un tratto iniziale tranquillo di 25 chilometri, la strada si inerpicherà già per qualche chilometro prima dell’inizio ufficiale dell’unico GPM di giornata, il Coll de Comiols (4.6 km al 5%, max. 7%), al quale seguiranno una ventina di chilometri di discesa. A questo punto, si tornerà a salire in maniera leggera e piuttosto irregolare fino a circa metà tappa, quando invece il percorso prenderà a scendere fino all’arrivo.

In questa seconda parte della tappa saranno presenti solo un paio di asperità che non dovrebbero mettere in difficoltà le ruote veloci, oltre agli sprint intermedi di La Bisbal del Penedés e di Pantà de Foix, situati negli ultimi 30 chilometri a poca distanza l’uno dall’altro. Anche un breve strappetto a poco più di cinque chilometri dal traguardo di Vilanova i la Geltrú non dovrebbe scombinare i piani delle squadre dei velocisti, che nel finale troveranno poche curve e lunghi rettilinei.

Tappa 5 Credit Foto Eurosport

Dove vedere la Volta a Catalunya in tv e streaming

La quinta tappa della Volta a Catalunya sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN dalle 15.15, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), entrambi intenzionati a rifarsi sul traguardo di Vilanova i la Geltrú. Tra i protagonisti ancora in corsa, sta avendo un ottimo inizio di stagione(Team BikeExchange-Jayco) che si è già imposto sul traguardo di Perpignan nella seconda frazione e ha tutte le carte in regola per ripetersi. Nella seconda tappa alle sue spalle hanno concluso Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e(Arkéa-Samsic), entrambi intenzionati a rifarsi sul traguardo di Vilanova i la Geltrú.

***** Kaden Groves

**** Phil Bauhaus, Hugo Hofstetter

*** Juan Sebastian Molano, Manuel Peñalver, Ethan Vernon

** Andrea Bagioli, David Dekker, Martin Laas, Quentin Pacher

* Tobias Halland Johannessen, Daryl Impey, Eduard Prades, Mattias Skjelmose Jensen, Henri Vandenabeele

Informazioni utili

-Orario di partenza: 12:10

-Orario d'arrivo: 16:49-17:14

-Lunghezza: 206.3 km

