La Seu d’Urgell per concludersi, 166.7 km dopo, presso la località sciistica di Boi Taull. Una tappa che, come quella di mercoledì, vedrà i corridori affrontare quasi 3500 metri di dislivello e scalare altri due GPM di prima categoria oltre a quello finale, per una giornata che potrebbe risultare decisiva in ottica classifica generale. Dopo il primo arrivo in salita , la Volta a Catalunya propone subito il secondo traguardo in quota. La quarta frazione della corsa spagnola, infatti, prenderà il via daper concludersi, 166.7 km dopo, presso la località sciistica di. Una tappa che, come quella di mercoledì, vedrà i corridori affrontare quasi 3500 metri di dislivello e, per una giornata che potrebbe risultare decisiva in ottica classifica generale.

Percorso

Si partirà dunque da La Seu d’Urgell, con il plotone che inizialmente dovrà percorrere poco meno di 30 km di strada in leggera discesa prima di affrontare la prima salita di giornata, il Coll de Boixols (12.7 km al 4.9%, max. 8%). Dopo lo scollinamento, una lunga discesa riporterà i corridori nel fondovalle, dove un’altra trentina di chilometri senza particolari difficoltà permetterà al gruppo di transitare da La Pobla de Segur e, poco dopo, di iniziare a salire per circa 20 chilometri verso il secondo GPM, il Port de la Creu de Perves.

Ufficialmente lunga 5700 metri (pendenza media del 6.5%, max. 8%), questa ascesa sarà scollinata a 47 chilometri dalla conclusione; di questi, solo una quindicina saranno di discesa, anche qui interrotta da un breve tratto in contropendenza. Una volta giunti in fondo, infatti, inizierà un lungo falsopiano già piuttosto in pendenza che, dopo il transito dagli sprint intermedi di El Pont de Suert e di Barruera, porterà i corridori fino ai piedi della salita finale di Boi Taull, che nei suoi 12.7 chilometri al 5.6%, con punta del 12%, proporrà le pendenze più impegnative nei primi 4000 metri e negli ultimi 4000, mentre la parte centrale sarà un po’ più semplice.

Tappa 4 Credit Foto Eurosport

Dove vedere la Volta a Catalunya in tv e streaming

La quarta tappa della Volta a Catalunya sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN dalle 15.15, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Ben O’Connor, nuovo leader della generale, ha dimostrato oggi di essere in una forma sorprendente e il dover difendere la maglia gli darà sicuramente una spinta ulteriore per fare bene. Dovrà vedersela soprattutto con i colombiano, che rappresentano il gruppo di corridori più agguerriti, a partire da Nairo Quintana e Sergio Higuita, entrambi in formissima, che sicuramente avranno cerchiato di rosso questo giorno sul calendario. Attenzione anche a Jai Hindley, apparso in crescendo di forma. Anche Santiago Buitrago, Esteban Chaves e Ivan Sosa sono in ottima forma, anche se entrambi devono di fatto vivere un dualismo scomodo con i propri compagni, Wout Poels, Hugh Carthy e Alejandro Valverde.

***** Nairo Quintana

**** João Almeida, Ben O’Connor

*** Juan Ayuso, Wout Poels, Sergio Higuita

** Giulio Ciccone, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Ivan Sosa

* Guillaume Martin, Jai Hindley, Tobias Halland Johannessen, Carlos Rodriguez, Steven Kruijswijk

Informazioni utili

-Orario di partenza: 12:40

-Orario d'arrivo: 16:48-17:15

-Lunghezza: 166.7 km

