Una sesta frazione davvero bella e spettacolare quella ondata alla Volta a Catalunya 2022: a spuntarla, sotto la pioggia battente, sul traguardo di Cambrils, è stato la locomotiva del Carchi Richard Carapaz (Ineos), mentre il suo compagno d’attacco, il colombiano della Bora-Hansgrohe Sergio Higuita, ha strappato la maglia di leader a Joao Almeida (Team UAE). In casa Italia un buon 4° posto finale per Simone Velasco (Astana), bravo a piazzarsi in una giornata molto dura.

CICLISTA CICLISTA R. Carapaz (Ineos) 4h09'19" S. Higuita (Bora) s.t. K Groves (BikeExchange) +48" S. Velasco (Astana) +48" Q. Pacher (FDJ) +48" J. Bakelants (Intermarché) +48" F. Aragon (Caja Rural) +48" D. Godon (AG2R) +48" M. Jensen (Trek) +48" H. Vandenabeele (DSM) +48"

Inizio di tappa davvero scoppiettante con la pioggia e il freddo a complicare le giornata dei corridori e soprattutto un percorso ideale per gli attacchi da lontano. Alla fine, dopo varie scaramucce, sono riusciti ad avvantaggiarsi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), con il plotone costretto ad inseguire e soprattutto ridotto di molte unità fin dalle prime battute.

I due sono riusciti a gestire un margine importante sui diretti inseguitori, che hanno provato più e più volte ad attaccare per diminuire il gap. La coppia sudamericana si è andata a giocare il successo nello sprint ristretto: al photofinish è riuscito a spuntarla il campione olimpico Carapaz proprio su Higuita. A circa un minuto il gruppo compatto regolato da Kaden Groves davanti al nostro Simone Velasco.

CICLISTA TEMPO S. Higuita (Bora) 26h35'24" R. Carapaz (Ineos) +16" J. Almeida (UAE) +52" N. Quintana (Arkea) +53" J. Ayuso (UAE) +1'08" W. Poels (Bahrain) +1'10" B. O'Connor (AG2R) +1'10" T. Johannessen (UnoX) +1'13" G. Martin (Cofidis) +1'16" T. Traen (UnoX) +1'27"

