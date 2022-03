Sonny Colbrelli stava correndo la Volta a Catalunya quando, dopo aver superato il traguardo, si è accasciato per un massaggio cardiaco' e 'defibrillatore', non lasciano spazio a molte interpretazioni, purtroppo. La comunicazione più importante e precisa è arrivata in serata, dagli organizzatori della corsa, e dice: "Il dorsale 42 Sonny Colbrelli, dopo aver passato la linea del traguardo, a 100 metri dalla stessa ha sofferto un episodio di perdita di conoscenza con convulsioni e successivo arresto cardio respiratorio. Immediatamente è stato assistito dal servizio medico attraverso rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore, invertendo la situazione di arresto. Il ciclista è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all'ospedale Josep Trueda di Girona". Tantissima paura, le convulsioni e poi il vuoto.stava correndo laquando, dopo aver superato il traguardo, si è accasciato per un malore. Dopo le primissime ore, non sembrava chiaro cosa avesse avuto anche se i termini usati nei comunicati, come '' e '', non lasciano spazio a molte interpretazioni, purtroppo.e precisa è arrivata in serata, dagli organizzatori della corsa, e dice:

LE PAROLE DI COLBRELLI

Dopo tanta paura, arrivano le prime parole di Sonny Colbrelli, inviate attraverso un messaggio vocale di Whatsapp e pubblicate dalla Gazzetta dello Sport:

"Non ricordo nulla, davvero. Nulla. Ho passato la linea, mi sono accasciato, fermato. Ho preso l’acqua dal massaggiatore, ho visto il dottore e dopo... ho avuto un vuoto. E poi mi sono svegliato... ricordo che ero in ospedale. Sono qua. Mi tengono monitorato, mi guardano. Un grande spavento. Ma penso già a quando potrò ritornare in gruppo. Solo questo".

Dopo le parole del ciclista bresciano, arrivano le dichiarazioni anche di Daniele Zaccaria, capo dello staff medico del team Bahrain: "In ospedale è arrivato già stabile e cosciente. Manca la parte che scrivono su report corsa, che anche qui non hanno documentato. Da domani (oggi, ndr) indagini. Sembra che i primi esami sugli enzimi cardiaci non abbiano evidenziato niente di particolare ma voglio controllari personalmente".

