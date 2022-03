Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, Andrea Bagioli della Quick-Step scherza prima del via: "Come vedo la tappa? Piovosa"

Il corridore italiano ride e scherza con l'intervistatore appena prima del via della sesta tappa della Volta a Catalunya 2022. "Come vedo la giornata di oggi? Piovosa. È una tappa interessante per gli uomini di classifica perché è piena di su e giù. Sicuramente bisognerà fare attenzione anche alla fughe"

00:01:21, 41 minuti fa