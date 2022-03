Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, Ben O'Connor: "La salita finale è più dura di ieri, ma farò di tutto per tenere la maglia"

Dopo la grandiosa vittoria in solitaria a La Molina, il capitano dell'AG2R e leader della classifica generale si ferma a parlare con il microfono di Eurosport. "La salita finale che affronteremo oggi è molto più dura rispetto a ieri, ma farò di tutto per conservare la maglia. Ho la squadra giusta per arrivare fino alla fine".

00:01:33, un' ora fa