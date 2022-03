Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, Michael Woods: "Non c'è una squadra favorita, sarà un finale interessante a La Molina"

VOLTA A CATALUNYA - Michael Woods della Israel prova a capire come andrà quest'oggi a La Molina, il primo arrivo in salita. "Non è una scalata complicatissima e non c'è una vera e propria squadra favorita: può succedere veramente di tutto. I primi due giorni sono stati molto stressanti: i ventagli mi hanno fatto perdere tempo".

00:01:39, 17 minuti fa