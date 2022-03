Ciclismo

Volta a Catalunya 2022, prima tappa, "Cece" Benedetti fa anche il meccanico e ripara la bici di Jay Hindley

VOLTA A CATALUNYA - Piccolo momento di difficoltà per Jay Hindley a pochi chilometri dall'arrivo: il ciclista della Bora si ferma e accusa un problema meccanico, ma ben presto arriva la soluzione. Cesare "Cece" Benedetti, suo gregario, si ferma e in pochi secondi risolve il rebus. L'australiano poi torna in gruppo.

00:01:01, un' ora fa